I Lakers sbancano Boston, New York vince ancora

NO LEBRON, NO AD, NO PROBLEM: CI PENSA AUSTIN REAVES

Protagonista di una stagione fin qui caratterizzata da alti e bassi e spesso al centro di voci di mercato, Austin Reaves si riscatta nell’occasione forse più importante in questo periodo della regular season. Senza le loro due stelle i Lakers passano a Boston grazie ai suoi 32 punti, frutto di un 10/18 dal campo e soprattutto di un 7/10 da tre che punisce la difesa spesso troppo pigra dei Celtics

