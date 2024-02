Sono passati solo dieci giorni dalla prestazione stellare contro i San Antonio Spurs , in cui Joel Embiid aveva segnato 73 punti scrivendo la sua storia personale, quella dei Sixers e della NBA , ma tutto sembra essere cambiato in maniera brusca. Dopo aver saltato all'ultimo momento il big match di sabato sera a Denver a causa di un dolore non meglio specificato al ginocchio destro , assenza comunicata in ritardo e per cui Philadelphia ha ricevuto una multa di 75.000 dollari da parte della NBA , e la successiva trasferta di Portland , l' MVP in carica era tornato in campo martedì per affrontare Golden State . Nel 4° quarto della sfida poi persa contro gli Warriors , però, Jonathan Kuminga atterrava sul ginocchio sinistro di Embiid , subito dolorante e costretto ad abbandonare la partita senza più rientrare . Il centro dei Sixers era così costretto a saltare anche la gara di Salt Lake City contro i Jazz , giocata nella notte e vinta dai ragazzi di Nick Nurse per 127-124 . E sempre nella notte è arrivata anche la nota ufficiale della franchigia sulle condizioni fisiche di Embiid .

Un infortunio da chiarire, ma che preoccupa

Dalla nota diffusa dai Sixers si apprende che Embiid avrebbe subito un infortunio al menisco laterale del ginocchio sinstro, anche se l'entità del danno pare ancora tutta da appurare. "Embiid, in accordo con lo staff medico dei Sixers e ascoltato il parere di diversi specialisti" si legge nella nota, "non sarà disponibile per il weekend, in attesa di definire la terapia di recupero più indicata". Al momento, quindi, non è chiara l'entità dell'infortunio e soprattutto sono fumose le eventuali tempistiche di recupero. Considerati anche i precedenti del camerunese in ambito infortuni, però, la cautela non allevia la preoccupazione. Uno stop prolungato di certo impedirebbe a Embiid di provare a rivincere il premio di MVP, perché quella contro i Jazz è stata la 13° partita saltata in questa regular season e, stando ai regolamenti per la partecipazione ai premi individuali in vigore da questa stagione, la soglia delle 65 gare giocate sarebbe per lui assai difficile, se non del tutto impossibile da raggiungere. Eppure, inutile negarlo, in gioco non c'è solo la difesa del premio di MVP da parte di Embiid, quanto l'intera stagione dei Sixers, che dovendo fare a meno della loro stella dovrebbero per forza rivedere obiettivi e aspettative, e in prospettiva anche la tanto pubblicizzata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo luglio con la maglia di Team USA.