Sixers-Nets: Ben Simmons torna a Philadelphia

Mancherà Joel Embiid in casa Sixers, ma c'è un Tyrese Maxey caldissimo, reduce dai 51 punti della gara contro Utah e della sua prima convocazione all'All-Star Game. Uno che alla partita delle stelle c'è stato ben tre volte in passato, invece, è Ben Simmons, pronto a fare il suo terzo ritorno da avversario nella "Città dell'amore fraterno" (che forse per lui non dimostrerà tutto questo amore). Appuntamento a mezzanotte su Sky Sport NBA col commento della coppia Bonfardeci-Soragna

Alla sfida tra Philadelphia e Brooklyn mancherà il protagonista forse più importante (l'MVP in carica Joel Embiid, ai box per una lesione al menisco del ginocchio sinistro) ma a tener viva l'attenzione di tutti - soprattutto dei "caldi" tifosi dei Sixers - sulla sfida ci penserà il ritorno in città di Ben Simmons, rientrato da pochissimo tra i giocatori attivi per coach Jacque Vaughn. Una sola partita per lui dopo uno stop di due mesi e mezzo, ma la quasi tripla doppia (10 punti, 11 assist, 8 rimbalzi) collezionata in soli 18 minuti di gioco contro Utha ha impressionato molti. Poi, però, il ginocchio di Simmons è tornato a gonfiarsi e il n°10 dei Nets ha saltato l'ultima gara contro Phoenix, ma ora i Nets lo danno come "probabile" per la sfida da ex contro i Sixers. Sarebbe la quarta delle sua carriera, la terza a Philadelphia, dopo aver lasciato in città ricordi raramenti positivi al suo addio al termine della stagione 2021-22. Al Wells Fargo Center da avversario ha già giocato, e perso, due volte (11 punti, 11 assist e 7 rimbalzi al suo primo ritorno, il 22 novembre 2022, 12 punti, 5 rimbalzi e 5 assist il gennaio successivo).