Amici da sempre, compagni di squadra prima già al college a Villanova (campioni NCAA nel 2016) e ora in NBA con i New York Knicks. I loro scambi di battute sui social sono già diventati di culto, e ora - approfittando di un mercato come quello di New York - la coppia di guardie dei Knicks decide di lanciarsi nel mondo dei podcast

In America la chiamano "bromance", neologismo formato unendo le parole "brothers" (fratelli) e "romance" (storia d'amore). Si presta alla perfezione per descrivere il rapporto tra Jalen Brunson e Josh Hart, compagni di squadra oggi ai New York Knicks dopo esserlo stati anche a Villanova (dove insieme hanno anche vinto un titolo NCAA nel 2016). Un rapporto che funziona in campo ma funziona ancora meglio fuori, tanto che i due - amici da moltissimi anni - ora hanno deciso di lanciare anche il proprio podcast, intitolandolo "The Roommates Show" (lo show dei compagni di stanza). Ad annunciarlo, seppure in maniera criptica, è stato per primo proprio Brunson, che su X ha pubblicato un post dall'aria misteriosa: "Abbiamo qualcosa in serbo per voi, arriverà presto". Ora l'annuncio: il primo episodio sarà pubblicato l'8 febbraio e poi l'appuntamento sarà per ogni giovedì con una nuova puntata. Ci sarà da divertirsi.