Mercato, c’è anche Gallinari nel mirino dei Lakers

Mancano poco più di due giorni alla deadline del mercato e ovviamente tutte le squadre sono alla ricerca del giusto affare, che sia cedere giocatori che non fanno più parte del progetto o acquisirne di nuovi per dare l’assalto ai playoff. Anche Danilo Gallinari potrebbe diventare un uomo-mercato: già scambiato nel corso della stagione dagli Washington Wizards ai Detroit Pistons, diverse squadre stanno tenendo d’occhio la sua situazione. Secondo quanto scritto da Michael Scotto di HoopsHype, tra queste ci sono anche i Los Angeles Lakers, che hanno chiesto informazioni su quale sia il costo per acquisirlo entro la deadline del mercato prevista per le 21 italiane di giovedì 8 febbraio. Gallinari ha disputato finora cinque partite con i Pistons viaggiando a 10 punti di media in poco meno di 16 minuti a partita, con il picco dei 20 punti realizzati contro la squadra più in forma del momento, vale a dire i Cleveland Cavaliers (4/4 da tre per l’azzurro in quella occasione, seppur nella sconfitta di Detroit). Ai Lakers manca un lungo in grado di aprire il campo con il suo tiro perimetrale sia nella posizione di 4 che in quella di 5, e pur con le sue limitazioni difensive Gallinari rimane un tiratore da 38.2% in carriera (58% finora nella sua esperienza a Detroit) con un contratto in scadenza a giugno da soli 6 milioni, quindi piuttosto semplice da pareggiare. Si vedrà quale squadra riuscirà a convincere Detroit o se alla fine la dirigenza di Troy Weaver preferirà tenerlo in squadra per il resto della stagione.