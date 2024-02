Un campo fatto tutto di LED per l'All-Star Weekend

Tradizione e innovazione. Se da una parte la NBA quest'anno ha deciso di tornare all'antico per la partita delle stelle, che tornerà a giocarsi nella sfida tra Eastern e Western Conference con delle divise rispettivamente blu e rosse, ci sarà una grossa novità per quanto riguarda l'All-Star Saturday. Il weekend delle stelle di Indianapolis, che comincerà il prossimo 16 febbraio e si concluderà nella notte tra 18 e 19, si svolgerà in due location diverse, con la Gainbridge Fieldhouse casa dei Pacers che ospiterà il Panini Rising Stars e l'All-Star Game vero e proprio, mentre al Lucas Oil Stadium - stadio del football dove giocano i Colts - si terranno il Celebrity Game del venerdì e tutti gli eventi dell'All-Star Saturday. Proprio per questi due snodi fondamentali del weekend ci sarà una novità appena annunciata dalla lega: un campo tutto di LED interattivo con animazioni ed effetti visivi per coinvolgere ancora di più il pubblico, già visto recentemente in area FIBA ma al suo debutto nella NBA. Su quel campo si disputeranno quindi il Ruffles All-Star Celebrity Game (venerdì) e la State Farm All-Star Saturday Night (nella notte tra sabato 17 e domenica 18 in diretta su Sky Sport NBA con commento in italiano), dove si svolgeranno il Kia Skills Challenge, il STARRY 3-Point Contest, il primissimo "Stephen vs. Sabrina" con la sfida tra Curry e Ionescu, e l'AT&T Slam Dunk per incoronare il re delle schiacciate.