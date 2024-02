Dopo aver preso Danilo Gallinari da Washington, i Detroit Pistons hanno raggiunto un accordo con gli Utah Jazz per prendere anche Simone Fontecchio, riunendo così i due giocatori italiani in NBA. Secondo quanto riportato da ESPN ai Jazz vanno Kevin Knox, una seconda scelta 2024 (via Washington) e i diritti su un altro italiano, Gabriele Procida attualmente in forza all’Alba Berlino

Un sorprendente scambio tutto italiano si prende la copertina del mercato NBA. Come annunciato da ESPN, i Detroit Pistons dopo aver preso Danilo Gallinari da Washington hanno preso anche Simone Fontecchio dagli Utah Jazz, riunendo così i due azzurri attualmente in campo in NBA. Nello scambio rientra anche un altro azzurro “in potenza” come Gabriele Procida, attualmente in forza all’Alba Berlino, i cui diritti sono stati ceduti dai Pistons ai Jazz insieme a Kevin Knox e una seconda scelta al Draft 2024 appartenente a Washington. Secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski, i Pistons hanno preso Fontecchio con l’intenzione di rifirmarlo a cifre consone quest’estate quando sarà restricted free agent (dando quindi a Detroit la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta), scommettendo su quanto visto finora in maglia Jazz. A Salt Lake City l'azzurro in due anni ha disputato 102 partite — 40 da titolare, di cui 34 solo quest’anno — viaggiando in questa regular season a 8.9 punti, 3.5 rimbalzi e 1.5 assist di media con il 39% da tre punti su quasi 5 tentativi a partita, dimostrando di essere giocatore da NBA dopo essere arrivato nell'estate del 2022. L’ultima volta che due italiani hanno giocato insieme in NBA risale alla stagione 2009-10 a Toronto, dove Marco Belinelli e Andrea Bargnani furono compagni di squadra per un anno.