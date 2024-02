"Un onore immenso" In un'intervista a Sky Sport, Gianmarco Tamberi non nasconde l'emozione in vista del suo secondo All-Star Celebrity Game (sabato 13 febbraio, 1.00 ora italiana). Gimbo, nel team di Stephen A. Smith insieme a Metta World Peace, ex campione NBA con i Lakers, ha un obiettivo chiaro in mente: "Vorrei vincere il premio di MVP, ma non sarà facile". E poi una chicca: "Il mio idolo sportivo è Tracy McGrady. La sua mentalità mi ha accompagnato post infortunio"

Gianmarco Tamberi rappresenterà l'Italia all'All-Star Celebrity Game , match che si terrà nella notte di sabato 13 febbraio (all' 1.00 orario italiano) a Indianapolis. La seconda volta per lui dopo che, due anni fa, si distinse sul parquet dei Cleveland Cavaliers . Gimbo è presente nel roster delle celebrità che prenderà parte all'annuale gara durante l' All-Star Weekend (16-18 febbraio), inserito nella squadra di Stephen A. Smith : un team di tutto rispetto, tra i suoi compagni, infatti, spicca Metta World Peace , ex campione NBA con la maglia dei Los Angeles Lakers. " Un onore immenso , una di quelle cose che pensavo di non poter mai vivere" - racconta Gianmarco Tamberi in un'intervista a Sky Sport - "Due anni fa fu un'esperienza incredibile , ero come un bambino al parco giochi , una felicità che poche volte nella vita ho provato. Quando è arrivata la chiamata non potevo rifiutare".

"Voglio l'MVP. Tracy McGrady il mio idolo sportivo"

Nel corso dell'intervista non nasconde l'emozione Gianmarco Tamberi, e non lo fa neppure con il suo grande obiettivo in vista del match NBA: "Quest'anno, a differenza dell'ultima volta, mi piacerebbe conquistare il premio di MVP. Non sarà semplice. Quanto meno, vorrei provare a vincere il match così da aggiungere anche il Celebrity Game alle vittorie". Da grande appassionato di pallacanestro, infine, Gimbo racconta con quale giocatore avrebbe voluto condividere il parquet in NBA: "Il mio idolo sportivo è Tracy McGrady, un giocatore che riuscì a segnare 13 punti in 35 secondi in una partita contro i San Antonio Spurs, quando non ci credeva nessuno. La maggior parte degli atleti avrebbe rinunciato, pensando alla partita successiva. Lui no, e ha trasformato l'impossibile in possibile. Questa mentalità, di crederci fino in fondo, mi ha accompagnato nel mio periodo post infortunio, fino a Tokyo, fino all'ultimo salto".