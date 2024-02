Nella precedente partita contro i Sixers aveva quasi riposato, segnando 9 punti e lasciando spazio ai compagni. Nella notte, invece, sul campo dei Pacers Steph Curry fa subito capire di essere in una di quelle serate in cui è semplicemente inarrestabile. La stella di Golden State segna 18 punti nel solo 1° quarto con 6/6 da tre, il primo errore dalla lunga distanza arriverà in chiusura del primo tempo e Curry chiuderà con 42 punti e 11/16 da dietro la linea dei tre punti nella vittoria 131-109 dei suoi Warriors