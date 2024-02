Recentemente Deandre Ayton aveva fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni di una certa arroganza, a sottolineare il suo status di giocatore "da massimo contrattuale" (ha firmato per oltre 130 milioni di dollari per 4 anni) a fronte di prestazioni tutt'altro che entusiasmanti. E ora pare che a Portland di quanto fatto in campo dal loro centro non siano esattamente contenti

Ricordate la partita saltata da Deandre Ayton, incapace di raggiungere il Moda Center per via dell'ondata di gelo e neve che aveva investito Portland qualche settimana fa? La notizia aveva fatto sorridere, ma oggi forse assume contorni diversi visto che dall'Oregon filtrano voci tutt'altro che entusiaste verso l'atteggiamento dell'ex centro dei Suns da quando ha indossato la maglia dei Blazers. "I suoi primi mesi a Portland sono stati una successione di ritardi e capricci", ha scritto Jason Quick sul sito "The Athletic" e l'impressione è che nell'Oregon non siano esattamente contenti del rendimento del loro centro (meno di 14 punti a sera, ai minimi in carriera) e della sua capacità di impattare realmente una gara (il paragone speso è quello con un altro centro visto a Portland, Hassan Whiteside, bravo a collezionare statistiche ma poco efficace). E non sono solo le statistiche in campo i numeri poco graditi di Ayton in casa Blazers, visti i 69 milioni di dollari che dovrebbero ancora pagara al giocatore per i prossimi due anni.