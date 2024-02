L'ex giocatore dei Nets, ceduto a Toronto ma subito liberatosi sul mercato, è in cima alle preferenze di Mavericks e Lakers. E dopo aver assistito alla gara di Dallas a New York seduto dietro alla panchina dei Mavs al Madison Square Garden, è stato ospite del GM gialloviola Rob Pelinka per assistere assieme alla vittoria dei Lakers sui Pelicans. Chissà che la doppia visita non gli abbia chiarito le idee sul suo futuro

