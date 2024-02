Glaciale Steph: tripla da 10 metri per la vittoria

Sotto di 2 lunghezze a 3.3 secondi dalla fine, Steph Curry ha ricevuto una rimessa dopo un anticipo fallito da Bradley Beal e con il ghiaccio nelle vene ha segnato da 10 metri di distanza dal canestro, dando il vantaggio ai suoi Warriors a 7 decimi dalla fine. Si tratta della sua nona tripla di una serata da 30 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, guidando la squadra al quarto successo in fila per risalire al decimo posto a Ovest. Curry ha poi festeggiato prendendo in giro il cognato Damion Lee in forza ai Suns