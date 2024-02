Stanotte all'1.30 (diretta su Sky Sport NBA, repliche nella giornata di domani) la miglior squadra NBA, i Boston Celtics, sono di scena a Brooklyn. Un'occasione per vedere il gioco a due studiato da coach Mazzulla che non prevede un uomo in angolo sul lato forte per sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori, da Tatum a Brown fino ad arrivare a Porzingis. Come spiega a "Basket Room" Flavio Tranquillo nella sua lavagna

VUOI GIOCARE AL NUOVO NBA FANTASY SU SKY SPORT? CLICCA QUI