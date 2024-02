Il mercato della NBA, animatosi nelle ultime ore prima della trade deadline, ha visto coinvolti anche i due azzurri attualmente dall'altra parte dell'oceano. Simone Fontecchio è passato dagli Utah Jazz ai Detroit Pistons, ma il suo contratto scade al termine di questa stagione. Così come con ogni probabilità anche il contratto che troverà Danilo Gallinari, attualmente free agent dopo aver rescisso l'accordo che lo legava proprio ai Pistons, avrà scadenza al termine della stagione in corso. All'interno dell'ultima puntata di "Basket Room" Flavio Tranquillo ha provato ad analizzare il presente e soprattutto il futuro dei due azzurri, partendo dallo scambio che ha coinvolto Fontecchio. " Questa è una trade non di medio-lungo periodo per adesso, ma potrebbe diventarlo se Fontecchio dovesse decidere di rinnovare con Detroit". Per quanto riguarda invece Gallinari, secondo Tranquillo "Se questa settimana dovesse arrivare una delle due squadre di Los Angeles, per citarne due papabili, alla ricerca di un giocatore in grado di agire da cambio del centro con l'abilità di aprire il campo, perché non pensare a Gallinari?". A prescindere, però, secondo Tranquillo il futuro di Fontecchio e Gallinari non dipende solo dalle loro volontà, quanto, come per tutto gli altri giocatori della NBA, "Dall'incrocio tra domanda e offerta".