Prestazione storica per Victor Wembanyama, che nella vittoria degli Spurs a Toronto ha messo a referto una tripla doppia da 27 punti, 14 rimbalzi e 10 stoppate (suo massimo in carriera). Era da Clint Capela nel gennaio 2021 che non si registrava in NBA una tripla doppia da 10 stoppate, e l'ultimo rookie a riuscirci - proprio in maglia Spurs - era stato David Robinson nel 1990