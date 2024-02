Ci sono voluti quasi trent'anni, forse il lasso di tempo necessario per smaltire la delusione derivata dall'abbandono avvenuto nell'estate del 1996, ma alla fine gli Orlando Magic hanno deciso di ritirare la prima maglia nella ormai lunga storia della franchigia, iniziata nel 1989. E il beneficiario di questa onoreficenza non poteva che essere Shaquille O'Neal, ovvero il giocatore che ha messo i Magic sulla mappa della NBA. Scelto alla prima posizione del Draft 1992, Shaq ha trascorso a Orlando le sue prime quattro stagioni da professionista, trascinando la squadra alle sue prime Finals nel 1995. E per festeggiare il ritiro della sua maglia, avvenuto ai margini della sfida tra i Magic e i Thunder, sono tornati in Florida compagni di quell'avventura come Nick Anderson, Dennis Scott e Penny Hardaway. E alla fine è toccato proprio a Shaq coinvolgere gli ex compagni di squadra nel suo lungo discorso di ringraziamento, chiuso affermando che "Orlando avrà per sempre un posto speciale nel mio cuore" e con l'immancabile battuta, rivolta alla proprietà della franchigia: "Se volete che lasci il mio lavoro in televisione per affidarmi un ruolo qui ai Magic, basta che mi facciate una telefonata".