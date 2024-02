I Clippers mandano a casa Tucker e Hyland

Grande frustrazione per P.J Tucker, che dal suo arrivo ai Clippers insieme a James Harden ha trovato pochissimo spazio e non scende in campo dallo scorso 27 novembre. Il giocatore ha manifestato tutta la lua insoddisfazione per la situazione che sta vivendo, chiedendo di essere scambiato, ma non se ne è fatto nulla. Con la squadra impegnata nella trasferta (vincente) contro gli Warriors, Tucker è stato rimandato a casa, insieme a un altro giocatore ai margini delle rotazioni come Bones Hyland. Da quello che riporta Shams Charania però non ci sarà nessun buyout per i due, che dovrebbero quindi riunirsi alla squadra dopo un periodo di 'riflessione' finita la pausa per l'All-Star Game. Con Kawhi Leonard alle prese con un infortunio per Tuker potrebbero tornare a disposizione dei minuti preziosi, in quel caso dovrà essere bravo a sfruttarli per dimostrare di poter essere utile in vista della corsa playoff.