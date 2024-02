Dopo i 20 punti al debutto contro i Clippers, e gli 8 segnati ai Lakers, altra buona prestazione di Simone Fontecchio con la maglia di Detroit. A Phoenix l'azzurro è ancora partito in quintetto, segnando 18 punti in 21 minuti di gioco. Per lui 7/17 al tiro, con 2/7 dall'arco e 2/2 ai liberi, oltre a due palle rubate, un assist e un rimbalzo. Per ora sono però arrivate tre sconfitte, tutte fuori casa. Dopo la prossima trasferta a Indianapoli, la prima davati ai suoi nuovi tifosi sarà contro i Magic di Paolo Banchero