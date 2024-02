Non è andata a finire come voleva, perché alla vigilia Gianmarco Tamberi l'aveva detto: voleva vincere. E invece il suo Team Stephen A. ha finito per perdere 100-91 contro il Team Shannon, con Micah Parsons, stella dei Dallas Cowboys della NFL, premiato come MVP della partita. L'azzurro, però, si è fatto vedere con due schiacciate spettacolari già nel 1° quarto, dimostrando che quando si tratta di saltare Tamberi non è secondo a nessuno