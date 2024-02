Il miglior tiratore della NBA e la miglior tiratrice della WNBA si sfideranno stanotte in una gara del tiro da tre punti inedita per l’All-Star Weekend, decretando chi è il miglior tiratore al mondo in questo momento. Una sfida tutta da seguire in diretta e in replica su Sky, NOW e in chiaro su Cielo questa notte a partire dalle 2.00: meglio arrivare preparati gustandosi le migliori cinque triple di ciascuno in carriera in questo video