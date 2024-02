Wembanyama e la tentazione per i prossimi ASG

La partecipazione al suo primo All-Star Weekend non è andata come sperava, perché Victor Wembanyama e il suo Team Pau con in panchina la leggenda Pau Gasol si sono fermati in semifinale nel Panini Rising Stars. Il rookie degli Spurs, però, ha le idee chiare circa il suo futuro alla partita delle stelle e dice di volersi mettere alla prova sia nella gara delle schiacciate che in quella del tiro da tre

Forse Victor Wembanyama, già abituato a essere grande protagonista nonostante la giovanissima età, immaginava un altro esito per la sua prima partecipazione all’All-Star Weekend. Nonostante gli 11 punti e 7 rimbalzi mandati a referto nella semifinale del Rising Stars, infatti, il suo Team Pau, guidato in panchina dalla leggenda Pau Gasol, ha perso contro il Team Detlef, allenato dall’ex Pacers e Sonics Detlef Schrempf e formato da giocatori attualmente in G League. Il rookie degli Spurs, però, non sembra aver affatto intenzione di fermarsi qui. Tanto per cominciare questa notte Wembanyama si cimenterà nella gara d’abilità dello Skills Challenge, ma in futuro vorrebbe partecipare anche alla gara delle schiacciate e a quella del tiro da tre punti. A confermarlo è stato il diretto interessato nella conferenza stampa che ha preceduto il Rising Stars, quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe provare anche le altre due competizioni individuali che da sempre caratterizzano l’All-Star Weekend: “È senza dubbio nella mia lista delle cose da fare”. Per vedere il fenomeno francese volare sopra il ferro o far frusciare la retina, quindi, non resta che aspettare.