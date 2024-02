Lillard si conferma campione all'ultimo tiro

"Dame Time" di nome e di fatto. Per due volte consecutive Damian Lillard ha avuto bisogno dell’ultimo pallone disponibile per passare il turno e infine vincere il suo secondo Starry 3-Point Contest consecutivo, confermandosi campione della gara del tiro da tre punti in finale con il punteggio di 26 al termine di una competizione molto equilibrata. Nel turno iniziale infatti sia lui che Tyrese Haliburton, Trae Young e Karl-Anthony Towns hanno chiuso con 26 (con Lauri Markkanen a 25 e Jalen Brunson a 24), dando vita a uno "spareggio" da 30 secondi per determinare i tre finalisti. Ad avere la peggio è stato il padrone di casa Haliburton che ha realizzato solo 12 punti contro i 15 di Young e i 16 a testa di Lillard e Towns, mentre in finale il lungo dei T’Wolves si è fermato a 22 e la stella degli Hawks ha chiuso con 24. Damian Lillard — partito ultimo nel round decisivo in quanto campione in carica — ha cominciato molto forte ed era a 24 dopo il penultimo carrello, avendo quindi a disposizione cinque tiri per confermarsi campione nel carrello finale, ma ha sbagliato i primi quattro a disposizione riducendosi all’ultimissima "Money Ball" per la vittoria. Ma è noto a tutti che quando c’è solo un pallone per vincere la mano di Lillard non trema mai, e infatti la stella dei Bucks ha realizzato il “game winner” per salire a quota 26 e vincere il secondo 3-Point Contest consecutivo come non capitava dal biennio 2007-2008 con Jason Kapono.