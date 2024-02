San Antonio si è svegliata con una novità nel suo panorama cittadino: un gigantesco billboard pubblicitario che annuncia l'investitura come "house ambassador" da parte del celebre marchio del lusso francese Louis Vuitton per Victor Wembanyama. "Incarna al meglio la visione del direttore creativo Pharrell Williams", che già aveva scelto LeBron James come testimonial

"Incarna al meglio l'audace visione della collezione di debutto del direttore creativo Pharrell Williams": così il noto marchio francese del lusso Louis Vuitton ha spiegato la firma come "house ambassador" del rookie dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama. Le prime foto del n°1 degli Spurs sono già apparse su alcune riviste e un gigantesco billboard orizzontale - che esalta l'infinita apertura di braccia del giocatore francese - è comparso a San Antonio. Non si tratta della prima firma eccellente del brand francese nel mondo del basket NBA, visto che da pochi mesi anche LeBron James - protagonista di uno dei tre cortometraggi prodotti da LV denominati "Never still" - è entrato a far parte della scederia del marchio del lusso. Già nel febbraio 2022, poi, un'altra leggenda degli Spurs, anche lui francese come Wembanyama, aveva prestato il suo volto al famoso marchio di moda: Tony Parker.