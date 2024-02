Il prototipo della "Airless Gen 1" aveva già fatto il suo esordio all'All Star-Weekend del 2003 tra le mani di Kenyon Martin Jr. durante la gara delle schiacciate, e ora Wilson l'ha messa ufficialmente in commercio. Realizzata in lattice tramite una stampa in 3D, la nuova palla rimbalza e vola come un normale pallone da basket, ma non ha bisogno di essere gonfiata. Il problema, al momento, è il prezzo...

Kenyon Martin Jr., allo Slam Dunk Contest del 2023, aveva già dato un asasaggio delle potenzialità di quello che all'epoca era solo un prototipo. Oggi, invece, la "Airless Gen 1" è a tutti gli effetti in commercio e promette di rivoluzionare la concezione fin qui diffusa di come è fatta una palla da basket. Realizzata in lattice tramite una stampa in 3D, infatti, la "Airless Gen 1" non necessita di essere gonfiata perché la sua struttura ospita fori di piccole dimensioni che permettono all'aria di passare attraverso, eppure rotola, salta e rimbalza come le palle da basket tradizionali. Attualmente disponibile nello store online di Wilson, la "Airball Gen 1" viene proposta in tre colori, compreso l'arancione che ricorda quello classico delle palle da basket, e può essere acquistata in edizione limitata. Al momento, tuttavia, il prezzo di vendita è di 2.500 dollari.