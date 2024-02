Peyton Watson è il miglior stoppatore dei Denver Nuggets: ne ha rifilate 52 in 54 gare e nella notte, contro i malcapitati Wizards, ha mandato a referto il suo nuovo record in carriera con 4 stoppate. O "blocks", come le chiamano in America. Un termine su cui l'account X di Denver ha inventato un bel gioco di parole, pubblicando uno screenshot (ovviamente finto) per celebrare l'impresa di Watson: che "blocca" tutti, anche il social media manager dei Nuggets!