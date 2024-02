Rissa in Pelicans-Heat: 4 espulsi tra cui Butler

Entrati nell’ultimo terzo di regular season ogni partita ha un peso sempre maggiore per le squadre impegnate nella corsa ai playoff, e sia i New Orleans Pelicans che i Miami Heat hanno molto in gioco. Per questo basta davvero un nonnulla per accendere gli animi, come accaduto questa notte all’inizio del quarto periodo tra le due squadre. Zion Williamson è andato a rubare il pallone dalle mani di Jimmy Butler e ha saltato per depositare due punti facili, venendo però preso al volo da Kevin Love che ha speso il fallo per mandarlo in lunetta. Love ha poi tenuto Williamson con l’intento di rallentare la sua caduta e "addolcire" il suo impatto col parquet, ma Naji Marshall dei Pelicans non ha apprezzato il fallo ed è andato in soccorso del compagno mettendo le mani addosso a Love. A quel punto si è inserito Jimmy Butler per difendere il suo compagno mettendo le mani sul collo dell’avversario, che a sua volta ha replicato il gesto facendo detonare la situazione: sono dovuti intervenire tutti i compagni e diversi membri del coaching staff per cercare di dividerli, con la tensione alle stelle tra i protagonisti in campo e fuori. Proprio quando la situazione sembrava avviarsi verso la normalità, infatti, a bordo campo José Alvarado e Thomas Bryant (che si trovavano lì in attesa di ritornare sul parquet) hanno cominciato a discutere e sono infine venuti alle mani, riaccendendo la rissa che questa volta ha portato diversi membri delle panchine (anche giocatori) ad affrontarsi. Alla fine gli arbitri hanno deciso di espellere Butler, Marshall, Bryant e Alvarado, ma sicuramente quanto successo verrà rivisto nei particolari dalla NBA, con possibili multe e sospensioni in arrivo da una parte e dall’altra. Sugli spalti anche un tifoso con la maglia dei Pelicans ha cominciato a tirare oggetti contro i giocatori di Miami, mentre un altro con la maglia degli Heat è stato allontanato dall'arena.