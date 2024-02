Devin Booker e Kevin Durant faticano al tiro, Bradley Beal è ancora fuori per infortunio ma i Suns trovano le ottime serate di gregari come Jusuf Nurkic (18 punti e 22 rimbalzi), Grayson Allen (24 punti) e Royce O'Neale (20 punti) e battono i Lakers nel secondo appuntamento dell'NBA Sundays. Ai gialloviola non bastano i 28 punti e 12 assist di LeBron James e i 22 con 14 rimbalzi di Anthony Davis

Partita ad alta intensità, con molti errori anche banali, in cui gli attacchi hanno decisamente la meglio sulle difese, regala ai Suns una vittoria importante per gli equilibri di classifica nella Western Conference. Che sia una gara destinata ad alti punteggi lo si capisce da subito, di fatto già da un 1° quarto in cui Phoenix, guidata da un eccellente Devin Booker (21 punti e 9 assist) segna 45 punti lasciandone viceversa 28 ai Lakers.Lakers che provano a ricucire nella seconda frazione sulle spalle del solito, instancabile LeBron James (28 punti e 12 assist), senza riuscire davvero a invertire l’andamento della partita ma accorciando lo svantaggio in singola cifra. All’intervallo il punteggio dice 72-63 per Phoenix, e nel recupero degli ospiti c’è anche la firma di un ispirato D’Angelo Russell, che segna 18 dei suoi 20 punti nella prima metà di gara tirando 4/5 da tre.