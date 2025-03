Gli incendi che hanno colpito la città di Los Angeles nel mese di gennaio hanno reso particolarmente complicato anche il calendario dei Lakers, che negli ultimi otto giorni hanno dovuto disputare ben sei partite per recuperare alcuni match rimandati nel corso della regular season. Dopo l’ultima sconfitta in casa subita per mano dei Milwaukee Bucks, nella quale tutti i membri più importanti della rotazione sono stati tenuti a riposo, stanotte coach JJ Redick potrebbe avere a disposizione la squadra al completo. Nell’injury report in vista della gara di stanotte contro Chicago, infatti, Luka Doncic, Austin Reaves, Dorian Finney-Smith e Jarred Vanderbilt sono tutti segnati come "probabili", dando quindi il 75% di possibilità di vederli in campo. La novità è che potrebbero esserci altri due rientri importanti: sia LeBron James che Rui Hachimura, entrambi sempre "out" nelle ultime due settimane, sono infatti presenti con lo status di "questionable", dando quindi il 50% di possibilità di rivederli in campo per l’ultima gara casalinga del mese di marzo, prima di imbarcarsi in una trasferta di una settimana che li porterà a Orlando, Indianapolis, Chicago e Memphis. James non gioca dallo scorso 8 marzo nella trasferta contro Boston, saltando le successive 7 partite nelle quali i Lakers hanno avuto un record di 3 vittorie e 4 sconfitte. Dovesse rientrare stanotte, avrebbe rispettato perfettamente la diagnosi di due settimane di stop prevista al momento del suo infortunio.