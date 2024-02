È opinione abbastanza diffusa tra addetti ai lavori e appassionati che a separare Luka Doncic dallo status di miglior giocatore del pianeta sia solo il raggiungimento di una efficacia difensiva quantomeno decorosa. Nella metà campo avversaria, infatti, lo sloveno è già da tempo uno dei pochi al mondo in grado di poter dominare a piacimento gli avversari, ora servendo i compagni, ora mettendosi in proprio. Quando si tratta della metà campo amica, però, la stella dei Mavericks si porta dietro difetti su cui al momento non sembra aver lavorato troppo a lungo. Nell'ultima puntata di "Basket Room" Flavio Tranquillo ha analizzato un aspetto specifico della difesa di Doncic: il closeout sui tiratori avversari. Si tratta di un particolare non di poco conto nella NBA attuale che vive di gioco perimetrale e consistente uso del tiro dalla lunga distanza. A colpire, secondo Tranquillo, non sono soltanto i numeri, dalla cui lettura Doncic risulta il 1° in tutta la NBA per closeout mancati e con la sua pigrizia concede ai tiratori avversari il 66.3% dal campo, quanto l'atteggiamento passivo dimostrato in più di un'occasione: "Io, arrivati a questo punto mi sarei aspettato che Doncic sarebbe stato almeno a metà della lista di chi manca nei momenti di closeout e si risparmia più degli altri". La tendenza al risparmio emerge anche dal linguaggio del corpo del numero 77 di Dallas che, sempre secondo Tranquillo, con il suo atteggiamento influenzerebbe anche quello dei compagni.