Doncic da 45 non basta, bene Fontecchio e Gallo

Guidati dai 31 punti di Donovan Mitchell e dall'incredibile buzzer beater di Max Strus da metà campo, i Cavs superano allo scadere un Luka Doncic da 45 punti e 14 assist. Vincono entrambi gli italiani in campo: Fontecchio segna 17 punti nel successo di Detroit a Chicago, Gallinari segna il suo primo canestro coi Bucks mettendone 8 nella facile vittoria su Charlotte. Vincono tutte le prime della classe nelle conference, solo New York va ko con New Orleans

