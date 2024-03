Sono ormai passati quasi 5 anni dall'addio di Kyrie Irving a Boston eppure il pubblico del TD Garden continua a mostrare un certo risentimento nei confronti dell'ex Celtics. Sentimento espresso a pieni polmoni dai tifosi sugli spalti negli ultimi minuti della decima vittoria in fila della loro squadra contro i Mavs di Irving, ormai in panchina con il punteggio fuori discussione. Il solito coro ("Kyrie sucks") dopo una partita che ha visto il prodotto di Duke chiudere con 19 punti ma solo 1/7 da tre punti (e far poco caso al malcontento del suo ex pubblico). Ma prima nel post-partita, e poi su X, Kyrie Irving ha scelto di commentare a suo modo la reazione del pubblico di Boston. "Hanno tutto il diritto di fischiarmi. Nelle ultime gare, da avversario, non li ho mai battuti, e finché non lo farò hanno tutto il diritto di continuare a fischiarmi. Tutto questo non fa che rendere l'arena sportiva ancora più divertente. Da parte mia io accetto tutto, fa parte del pacchetto...", ha dichiarato la superstar dei Mavs, prima di aggiungere su X un commento forse un po' più amaro: "Devo restare calmo e accettare ogni prova da fronteggiare in questo viaggio", ha scritto Irving. "Le vittorie, le sconfitte, i momenti carichi di emozioni sono tutte lezioni da cui imparare per crescere. Non importa quel che succede, devo continuare ad andare avanti anche contro l'Odio delle persone: la prossima generazione mi sta guardando", ha concluso.