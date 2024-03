Le mani che indicano il 4 e lo 0, la foto come Wilt Chamberlain in spogliatoio, il maxischermo e i corridoi della Crypto.com Arena, gli applausi di tifosi e compagni e l'abbraccio con gli avversari. Ma soprattutto la foto del momento che passa alla storia: il tiro (di sinistro, in penetrazione) con cui LeBron James diventa il primo e unico giocatore con 40.000 punti segnati nella storia della NBA. E si parla solo di regular season...

VIDEO | GUARDA IL CANESTRO DEI 40.000 PUNTI DI LEBRON JAMES