Ad Anthony Edwards non succedeva dalla stagione 2020-21, quella da rookie, di non partire in quintetto per Minnesota. Eppure, nella gara poi vinta contro Portland per 119-114, il suo posto nello starting five è stato preso da Nickeil Alexander-Walker. Il motivo? Edwards si è presentato in ritardo per la palla a due, giustificandosi poi con il fatto di "Aver perso la cognizione del tempo" negli spogliatoi

