Attimi di apprensione per Bismack Biyombo: il lungo degli Oklahoma City Thunder stava dando il cinque ai suoi compagni di squadra al rientro in panchina quando è caduto all’indietro privo di sensi, accasciandosi a terra davanti alle sedie degli allenatori. Nonostante l’arrivo di una sedia a rotelle, Biyombo è tornato negli spogliatoi sulle sue gambe tenendosi la testa e sono stati esclusi problemi immediati, ma lo staff medico lo ha comunque fermato per precauzione in attesa di ulteriori accertamenti