La NBA e il Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi hanno annunciato che il prossimo ottobre i Boston Celtics e i Denver Nuggets si affronteranno in pre-season al di fuori degli Stati Uniti. Le due partite si disputeranno venerdì 4 e domenica 6 ottobre ad Abu Dhabi, in una possibile rivincita delle Finals tra due delle principali candidate al titolo 2024. Una sfida affascinante tra Jayson Tatum e Jaylen Brown contro Nikola Jokic e Jamal Murray, peraltro non molto lontano dal possibile incrocio di tutti questi protagonisti alle Olimpiadi di Parigi in agosto. Gli NBA Abu Dhabi Games 2024 andranno in onda in diretta negli Emirati Arabi Uniti, in tutto il Medio Oriente e nel resto del mondo, raggiungendo i fan in più di 200 paesi e territori attraverso la televisione, i media digitali e i social media. Le info relative alla vendita dei biglietti e alla sede delle partite saranno comunicate in seguito. I fan possono iscriversi per ricevere maggiori informazioni visitando il sito nba.com/abudhabi.