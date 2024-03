Doveva essere un possibile anticipo delle prossime Finals e Denver-Boston non ha deluso le attese. I Nuggets, dopo essere volati anche in doppia cifra di vantaggio, subiscono il rientro prepotente dei Celtics e a 25 secondi dalla fine sono solo a +2. La palla in mano, però, ce l'ha Nikola Jokic (32 punti, 12 rimbalzi e 11 asssit), che prima si libera di Kristaps Porzingis con una giravolta e poi serve l'alley oop ad Aaron Gordon che sigilla la vittoria dei campioni in carica