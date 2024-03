NBA Saturdays: Clippers-Bulls alle 22 su Sky

Quarta trasferta in fila per i Bulls di uno scatenato DeMar DeRozan, che nelle tre vittorie di Chicago viaggia vicino ai 32 punti di media con il 60% al tiro (e il 50% da tre). La difesa dei Clippers, con i vari Paul George e Kawhi Leonard, proverà a contenere il losangelino dei Bulls, solitamente sempre motivatissimo quando torna nella sua città. Appuntamento alle ore 22 su Sky Sport NBA con le voci di Mamoli e Soragna

Chicago si presenta sul campo dei Clippers alla ricerca della 4^ vittoria in fila, un risultato quest'anno ottenuto soltanto un'altra volta (tra fine novembre e i primi di dicembre). Oggi - dopo i successi su Kings, Jazz e Warriors, tutti in trasferta - DeRozan e compagni provano ad approfittare del momento altalenante dei Clippers, che nelle ultime 12 hanno alternato in maniera quasi scientifica vittorie e sconfitte (6-6 il record). La squadra di coach Lue è reduce dalla vittoria incassata sul campo di Houston, dopo una rimonta che li ha visti anche sotto di 20, trascinati poi al successo dai 28 punti di Kawhi Leonard e dai 21 a testa di Harden e Paul George. Ma accanto a vittorie incoraggianti (quelle sul campo di Timberwolves e Warriors) sono arrivati anche diversi stop contro squadre di livello che hanno un po' raffreddato gli entusiasmi dei tifosi dei Clippers (nell'ultimo mese hanno perso contro Lakers, Kings, Thunder e anche T'Wolves, tutte rivali dirette a Ovest).