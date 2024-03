In dubbio fino all’ultimo per un problema al braccio, in campo Nikola Jokic è sembrato avere ben pochi problemi, recapitando nelle mani di Michael Porter Jr. e Aaron Gordon due degli assist più belli della sua stagione. A inizio terzo quarto ha pescato i compagni di squadra direttamente dalla rimessa con due passaggi a tutto campo degni di John Elway, storico quarterback dei Broncos. Per lui alla fine 26 punti, 8 rimbalzi e 6 passaggi vincenti, tra cui questi due a distanza di un minuto nella vittoria sui Jazz