Clippers in campo: sfida ai Bucks alle 20 su Sky

Affrontare un back-to-back è pesante per chiunque in NBA, ma quello che devono affrontare i Clippers è forse quello più difficile dell'intera regular season. Complice il cambio dell'ora avvenuto negli Stati Uniti nella notte tra sabato e domenica, infatti, i losangeleni hanno avuto un'ora in meno rispetto al solito per preparare la sfida di questa sera contro i Milwaukee Bucks, la cui palla a due prevista per le ore 20 - in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina - arriva a circa 19 ore di distanza dalla fine della partita vinta con i Chicago Bulls. Un back-to-back strettissimo che però i Clippers devono affrontare nel migliore dei modi, nonostante l'influenza che ha limitato coach Tyronn Lue a un supporto dalla panchina solo con la mascherina addosso come ai tempi del Covid. L'avversario non è poi dei più semplici: i Milwaukee Bucks hanno già battuto i Clippers settimana scorsa in casa nonostante fossero privi di Giannis Antetokounmpo, ringraziando i 41 punti di un eccellente Damian Lillard, e hanno voglia di rivincita dopo aver perso malamente a San Francisco contro i Golden State Warriors e in maniera rocambolesca nel finale contro i Los Angeles Lakers due giorni fa. Questa però è la realtà della NBA e anche i Clippers non possono fare altro che adattarsi al calendario messo loro davanti: l'appuntamento è fissato per le 20 in diretta sui canali di Sky Sport.