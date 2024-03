Durante un timeout della partita tra Lakers e Bucks, LeBron James (fuori per infortunio) si è seduto in mezzo a Jeanie Buss, proprietaria dei Lakers, e Linda Rambis, moglie dell'ex allenatore Kurt Rambis e membro importante dell’organigramma della franchigia. Un video diventato virale per la reazione di Buss che si è appoggiata sulla spalla di James dopo una frase di quest’ultimo: ecco cosa si sono detti secondo la ricostruzione di LegendZ

Nonostante l’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dal match contro i Milwaukee Bucks, LeBron James era di ottimo umore alla Crypto.com Arena, esultando per la grande vittoria dei suoi e facendosi notare a bordo campo con il nuovo completo creato in collaborazione con il Liverpool. Durante un timeout, in particolare, ha attraversato il campo per andare a salutare il suo agente Rich Paul e altri conoscenti, prendendosi poi un momento per sedersi tra la proprietaria della squadra Jeanie Buss e Linda Rambis, moglie dell’ex giocatore e allenatore Kurt (a sua volta membro dell’organigramma societario) e voce influente nelle vicende gialloviola. Le telecamere hanno inquadrato James mentre parlava con le due donne e, a seguito di una sua frase, Buss si è appoggiata alla sua spalla per qualche istante come per ringraziarlo — con il video che ha fatto rapidamente il giro del web. Secondo la ricostruzione di LegendZ, leggendo il labiale queste sarebbero state le parole di James: "Innanzitutto buona festa della donna" ha detto, visto che si trattava dell’8 marzo. "Voi due siete tra le donne più potenti di tutto lo sport. Ve lo meritate". Un semplice augurio e un complimento quindi da parte di James, decisamente apprezzato dalle due donne alla guida della franchigia gialloviola.