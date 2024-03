Ai microfoni di Sky Sport l'attuale assistente allenatore degli Arizona Wildcats - ma da anni all'interno dello staff tecnico della nazionale italiana - ci parla del presente e del futuro dei talenti italiani in NBA, della sua avventura ai Wildcats in lotta per il titolo NCAA e delle prospettive della squadra di Gianmarco Pozzecco in vista di Parigi 2024

LOS ANGELES - Riccardo Fois è nome ormai ben noto, per chi guarda con attenzione al basket, in Italia e oltreoceano. Dopo anni alla corte di Mark Few sulla panchina di Gonzaga, oggi è assistente allenatore per Tommy Lloyd ad Arizona, ma è ormai pluriennale anche la sua presenza nello staff tecnico della nazionale azzurra, con cui in estate vivrà l'avventura del preolimpico per provare a strappare un biglietto per Parigi 2024. Dall'Italia alla NBA - e alle nuove avventure per Fontecchio (a Detroit) e Gallinari (a Milwaukee) - passando per il "suo" mondo, quello NCAA, ecco cos'ha raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Rick Fois: Gianmarco Pozzecco ti ha definito "gli occhi in America della nazionale azzurra": come vedi le stagioni di Simone Fontecchio e Danilo Gallinari?

"Più che gli occhi, sono gli occhiali [ride]. In verità li seguiamo tutti, e il primo a seguirli è proprio Gianmarco, poi ne parliamo tra assistenti e con tutto il gruppo. Io sono innanzitutto molto contento per Simone perché ha giocato una prima parte di stagione super con Utah - dove si era ritagliato un posto importante in quintetto, vincendo partite - e poi è arrivata questa trade a Detroit, forse un po' inaspettata, e ai Pistons sta facendo benissimo. Io non ho dubbi sul fatto che Simone sia un giocatore di alto livello in NBA, che possa vincere e rimanerci per anni. Lo sta dimostrando giorno dopo giorno, quindi sono contentissimo per lui. Sono altrettanto contento per Danilo, che intanto è tornato dall'infortunio e sta recuperando la forma fisica - e non è facile dopo un anno di inattività. In più adesso è in una squadra come Milwaukee, dove lotta per il titolo ed era quello che voleva. Milwaukee è una squadra che gioca per vincere e quindi Danilo, che è un vincente, vuole essere lì con loro. Trovando la giusta forma fisica penso che sarà ancora più motivato per l'estate e per la maglia azzurra, così come di certo lo sarà Simone".

Già, perché quest'estate ci sarà la nazionale, anche per te. Come ti approcci a questa avventura al Preolimpico, con la speranza di andare alle Olimpiadi?

"Intanto non vedo l'ora, perché c’è stata da poco la finestra FIBA e ovviamente non sono potuto andare. I ragazzi mi sono mancati, ci sono le nostre chat ma non è mai lo stesso: è un gruppo fantastico, ogni volta che ci troviamo stiamo bene insieme - staff, giocatori, tutti quelli che danno una mano, quindi non vedo l'ora di essere con tutti loro. L'obiettivo - e il sogno - è quello di andare alle Olimpiadi, e soprattutto quello di proseguire la strada che si è imboccata con Gianmarco e con tutti gli altri negli ultimi due anni, proseguendo tutti insieme questo cammino. È chiaro che ci sono stati momenti di difficoltà, però se si guarda indietro alle ultime due estati, sono state estati che hanno fatto sognare tutti i tifosi. Il merito va ai ragazzi, a Gianmarco e a tutti quelli che hanno sacrificato le proprie vacanze estive per far sognare un Paese".