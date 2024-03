Giocare con Luka Doncic aiuta, eccome: chiedere a Daniel Gafford per conferme. Il centro, arrivato a Dallas da poco più di un mese, in maglia Mavericks sta tirando con il 76.6% rispetto al già notevole 69% con cui aveva chiuso la prima parte di stagione a Washington. Non solo, nelle ultime quattro partite giocate contro Pacers, Heat, Pistons e Bulls, Gafford non ha sbagliato nemmeno un tiro, mandando a referto uno sbalorditivo 28/28 dal campo

