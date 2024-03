Jackson vola sopra il ferro, Kings a bocca aperta

A sfida ormai conclusa tra Sacramento e Milwaukee, Andre Jackson dei Bucks si è esibito in una schiacciata sensazionale, saltando con tutta la testa oltre il ferro per ribadire al volo a rimbalzo offensivo. Un gesto atletico che ha colto di sorpresa anche i suoi avversari in panchina, con Kevin Huerter e De’Aaron Fox che non sono riusciti a trattenersi — il primo scattando in piedi, il secondo con un’espressione di sorpresa stampata in viso nonostante la giocata subita dai suoi compagni di squadra