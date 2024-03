Super Edwards guida la rimonta a LA, crollo Bucks

Anthony Edwards con 37 punti guida la rimonta di Minnesota da -22 sul campo dei Clippers, che perdono Kawhi Leonard per infortunio alla schiena. Sacramento torna a vincere contro Milwaukee dopo 15 sconfitte consecutive, infliggendo il terzo ko in quattro match ai Bucks. Jayson Tatum sopperisce all'assenza di Jaylen Brown segnando 38 punti a Salt Lake City, Indiana sorprende OKC che viene agganciata in vetta alla Western Conference da Denver. New York batte Philadelphia con la tripla doppia di Josh Hart