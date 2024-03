C’è una buona e una cattiva notizia per i Golden State Warriors. Cominciamo con la cattiva: questa notte Steph Curry non sarà a disposizione per la sfida contro i Dallas Mavericks, dovendosela vedere quindi con Luka Doncic e Kyrie Irving senza il proprio miglior giocatore. Quella buona però è che l’assenza dovrebbe durare poco: fuori dalla scorsa settimana per una distorsione alla caviglia, Curry ha superato i controlli e può quindi tornare ad allenarsi in campo in vista del ritorno sul parquet. L’obiettivo è quello di averlo per il big match della notte tra sabato e domenica contro i Los Angeles Lakers nella città degli angeli, una partita di importanza capitale per entrambe le squadre — separate solamente da una partita in zona play-in, con i Lakers al nono posto avanti di due lunghezze nella casella delle vittorie ma a pari numero di sconfitte per entrambe (30). Proprio il 30, quindi, potrebbe fare la differenza nella sfida al rivale di sempre LeBron James, con i due che già nel primo incontro stagionale hanno fatto meraviglie — con Curry autore di 46 punti ma sconfitto dalla tripla doppia da 36 punti, 20 rimbalzi e 12 assist del Re al doppio overtime. La seconda sfida stagionale invece è andata facilmente a Golden State, complice l’assenza di James per i gialloviola, perciò questo terzo incontro stagionale — ce ne sarà un quarto il prossimo 9 aprile — potrebbe avere grandi ripercussioni di classifica, visto che gli scontri diretti determinano chi sta sopra in caso di arrivo a pari-record, fattore quantomai cruciale in zona play-in.