Il sogno di raggiungere e magari superare il record di 35 tiri consecutivi senza errori stabilito da Wilt Chamberlain dura trenta secondi, il tempo per Daniel Gafford di sbagliare il più semplice degli appoggi a canestro dopo l'incursione del compagno Dante Exum. Il centro di Dallas manda quindi a referto il suo primo tiro sbagliato dopo 5 partite in cui aveva fatto registrare un incredibile 33/33 dal campo. E, come se non bastasse, i suoi Mavericks vengono anche sconfitti dai Thunder