Il momento della stagione e la precaria posizione nella classifica della Western Conference non consentono distrazioni o cali di tensione ai Mavericks. Dallas occupa attualmente l'8° posto a Ovest, posizione che la vedrebbe costretta a passare attraverso la roulette russa del play-in, ma i Kings, ora 6°, rimangono a breve distanza. Puntare all'accesso diretto ai playoff, quindi, non è affatto impossibile. Di certo c'è però che per raggiungere quel risultato i Mavs avranno bisogno della loro stella Luka Doncic, assente nella notte a Oklahoma City, dove è arrivata una sconfitta per 126-119. La buona notizia, per Dallas, è però arrivata nel dopo partita. In conferenza stampa, infatti, coach Jason Kidd ha confermato che gli esami effettuati non hanno rivelato danni gravi per lo sloveno, che giusto ventiquattr'ore prima era stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo contro Golden State a causa di un problema al bicipite femorale sinistro. Doncic potrebbe addirittura rientrare già nel big match di domenica contro i Denver Nuggets, ma le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.