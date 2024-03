Due partite da non perdere, un doppio appuntamento con la NBA in prima serata. Domenica alle 18 Giannis Antetokounmpo e Kevin Durant andranno uno contro l'altro in Bucks-Suns, mentre alle 20.30 è in programma la sfida a tinte slave tra i Dallas Mavericks di Luka Doncic e i Denver Nuggets di Nikola Jokic. Entrambe le gare saranno in diretta su Sky Sport NBA , in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it

Due gare dal fascino con pochi eguali, tante stelle in campo, compresi candidati MVP e leggende già nella storia del gioco. L' appuntamento domenicale con la NBA raddoppia e lo spettacolo inizia con la partita tra Milwaukee e Phoenix . Un confronto che significa prima di tutto Giannis Antetokounmpo contro Kevin Durant , e gli uomini simbolo delle due squadre dovrebbero davvero trovarsi uno contro l'altro in una sfida che vale molto anche per le rispettive posizioni in classifica. I Bucks , infatti, vogliono tenersi stretto il 2° posto a Est , ma sono tallonati da Cleveland . I Suns , invece, pagano una prima parte di stagione complicata tra infortuni e assenze e al momento sono 7° a Ovest , posizione che li costringerebbe a passare dal play-in per tentare di accedere ai playoff. Non basta? Sul parquet ci saranno anche giocatori del calibro di Damian Lillard , Devin Booker e Bradley Beal , tra gli attaccanti più letali di tutta la NBA . Si parte alle 18.00 su Sky Sport NBA , in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it con il commento in diretta di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna .

E in prima serata ci sono Doncic e Jokic

Subito dopo la partita di Milwaukee, si vola a Dallas dove i Mavericks ospitano i campioni in carica Denver Nuggets. Luka Doncic ha qualche problema fisico, ma c'è da scommettere che farà di tutto per essere in campo contro l'amico e rivale Nikola Jokic. I due, ultimi e massimi esponenti di quello che fu il basket jugoslavo, sono in corsa anche per il premio di MVP e, anche in questo senso, lo scontro diretto potrebbe spostare non poco gli equilibri. Equilibri che invece sono molto diversi tra le due squadre, perché Denver, dopo una prima parte di stagione giocata con le marce basse, è tornata in vetta alla Western Conference e non sembra affatto disposta a cedere il passo alle inseguitrici come Oklahoma City e Minnesota. Dallas, dall'altra parte, ha nel mirino il 6° o addirittura il 5° posto, ma al momento si deve accontentare dell'8°, che significa paly-in. Il contorno della sfida è rappresentato dalla presenza di Kyrie Irving e Jamal Murray, due che quando si tratta di segnare canestri, magari decisivi e dal quoziente di difficoltà estremo, non si tirano certo indietro. Si comnica alle alle 20.30 su Sky Sport NBA, in streaming su NOW e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina,