La sfida tra Pelicans e Clippers è cruciale per definire il tabellone playoff a Ovest, e a fine 3° quarto le due squadre sono in perfetta parità a quota 80. Per chiudere il quarto mancano però ancora 3.5 secondi e Zion Williamson si fa dare palla dalla rimessa, supera tutta la difesa avversaria che rientra nella propria metà campo, accelera e fa in tempo ad appoggiare al canestro. La stella di New Orleans finirà per guidare i suoi alla vittoria 112-104 con 34 punti e 7 rimbalzi