Nella notte è andato in scena il 22° incontro in regular season tra LeBron James e Steph Curry, vinto dalla stella di Golden State al rientro dopo l’infortunio alla caviglia. Curry ha chiuso con 31 punti contro i 40 del Re, che nel corso del 1° tempo ha realizzato un gioco da 4 punti segnando dall’arco e subendo il fallo ingenuo del rookie Trayce Jackson-Davis. Una giocata che ha portato Curry, in quel momento in panchina, a scuotere sconsolato la testa per diversi secondi, anche lui quasi incredulo davanti a James